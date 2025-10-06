ua en ru
Меньше месяца на посту: премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку, - BFM TV

Понедельник 06 октября 2025 11:07
Меньше месяца на посту: премьер-министр Франции Лекорню подал в отставку, - BFM TV Фото: Себастьян Лекорню (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Себастьян Лекорню подал Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Издание ссылается на сообщение Елисейского дворца, в котором говорится, что Себастьян Лекорню подал в отставку.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон принял ее.

Смена правительства Франции

Напомним, 8 сентября Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру. Соответствующее решение поддержали 194 депутата из 364 - за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Эмманюэлю Макронупартии, от ультралевых до ультраправых.

Подробно о том, почему предыдущее правительство Франции отправили в отставку - читайте в материале РБК-Украина.

А уже на следующий день, 9 сентября, президент Макрон назначил новым премьером страны Себастьяна Лекорню, который в предыдущем правительстве занимал должность министра обороны. Лекорню тогда стал пятым премьер-министром за последние два года.

После назначения Макрон поручил ему провести консультации с парламентскими силами и представить состав нового правительства.

Стоит заметить, что 39-летний политик считался одним из самых надежных соратников Макрона: он в его команде с 2017 года, не прерывая работы ни в одном составе кабмина.

Позже Лекорню занялся поиском способов спасения государственного бюджета. В частности, он отказался сокращать государственные праздники.

