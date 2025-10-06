ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ночью снова ударила по энергетике на Черниговщине

Украина, Понедельник 06 октября 2025 08:53
UA EN RU
РФ ночью снова ударила по энергетике на Черниговщине Иллюстративное фото: РФ снова ударила по энергетике на Черниговщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на понедельник, 6 октября, снова атаковала энергетические объекты Черниговской области. На этот раз Ичнянскую общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

По данным облэнерго, во время удара РФ зафиксировано попадание в энергетический объект.

"Энергетики уже начинали восстановление, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью. Поэтому просим набраться терпения - делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

Напомним, энергетики советуют во время тревоги избегать приближения к объектам энергетической инфраструктуры, поскольку они являются стратегическими целями россиян.
РФ ночью снова ударила по энергетике на Черниговщине

Обновлено в 10:05

По данным ОВА, за прошедшие сутки россияне 27 раз обстреливали Черниговскую область. Под вражескими атаками были 13 населенных пунктов. В течение дня ударные дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Чернигове и Черниговском районе.

"На территории двух предприятий произошли пожары, которые ликвидировали спасатели. В Прилуцком районе ночью из-за взрыва дрона поврежден энергообъект", - сказано в сообщении.

Графики отключения света

Сегодня в области действуют графики почасовых отключений: "3 через 3". Однако, при благоприятных условиях в сети энергетики сокращают время отключений.

Теперь остаются без электроснабжения один из микрорайонов Чернигова и часть населенных пунктов Прилуцкого района.

Обстрелы Чернигова и области

Стоит напомнить, в начале октября в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины были обесточены потребители сразу в нескольких областях. Сейчас самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

Также мы писали, что в ночь на 4 октября российская армия снова атаковала энергетическую систему в Черниговской области. Повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Энергетики уже приступили к перезаживлению.

А вчера ночью россияне "Шахедами" атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова. По данным ОВА, на месте прилета произошел пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города произошли аварийные отключения света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Ичня Война в Украине
Новости
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии