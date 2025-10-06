ua en ru
Премьеры двух стран ЕС прибыли в Киев: что известно (фото, видео)

Понедельник 06 октября 2025 13:55
Премьеры двух стран ЕС прибыли в Киев: что известно (фото, видео) Фото: премьер Нидерландов Дик Схооф и президент Владимир Зеленский у стены памяти (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф прибыл в Киев. Свой первый зарубежный визит в украинскую столицу совершила новый глава правительства Литвы Инга Ругинене

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента и страницу Ругинене в соцсети Х.

"С премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц. С благодарностью бережем память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге. Светлая память украинским защитникам и защитницам, которые погибли, добывая для Украины независимость", - цитирует пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Также в Офисе главы государства опубликовали видео, на котором Зеленский и Схооф кланяются перед стеной памяти украинских защитников и защитниц.

"Вечная благодарность каждому и каждой", - подытожил Зеленский.

Стоит отметить, что к стене памяти в центре Киева прибыла также премьер-министр Литвы Инга Ругинене в сопровождении главы правительства Юлии Свириденко.

Об этом Ругинене сообщила в сети Х. Она отметила, что это ее первый визит в Украину.

"Возле киевской стены памяти с Юлией Свириденко. Я почтила украинцев, которые погибли, защищая свою страну, нашу общую безопасность и общие идеалы", - написала литовский премьер и добавила соответствующее фото.

Премьеры двух стран ЕС прибыли в Киев: что известно (фото, видео)Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Литвы Инга Ругинене (x.com/IRuginiene)

Напомним, недавно в Украину с трехдневным визитом прибыла еврокомиссар Марта Кос. Ее задачей был скрининг реформ в Украине, предшествующий открытию переговорных кластеров о вступлении в ЕС.

В прошлом месяце в Украину прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог. Он обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым важные вопросы в сфере обороны.

