Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ и нефтяного терминала в Феодосии

В ночь на 6 октября Силы обороны поразили российский завод им. Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, а также мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Завод в Дзержинске является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ.

По данным Генштаба, он имеет возможность снаряжать почти все виды боеприпасов - от авиационных и артиллерийских снарядов до боевых частей для противотанковых управляемых ракет и боеголовок ПВО. На месте зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Кроме того, поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, ТОТ АР Крым).

Как уточнили в Генштабе, это многофункциональный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов между железнодорожными вагонами-цистернами, морскими судами и автомобильным транспортом, который использовался для обеспечения оккупационной армии. После попадания на территории терминала начался масштабный пожар.

Также на временно оккупированной территории Крыма зафиксировано попадание по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ. Результаты поражения еще уточняются.

В Генштабе отмечают, что продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.