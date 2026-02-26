Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ

Объективные цифры показывают спад интенсивности обстрелов РФ по Украине. Более половины всего выпущенного арсенала ракет враг использовал еще в первый год большой войны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

Главное:

Ракетная статистика : За все время полномасштабного вторжения РФ отстреляла более 12 тысяч ракет разных типов. Из них 6600 - в первый год большой войны.

Интенсивность обстрелов : Несмотря на видимую активность, интенсивность обстрелов РФ по Украине сейчас падает.

: Несмотря на видимую активность, интенсивность обстрелов РФ по Украине сейчас падает. Помощь партнеров: Ракеты, которые сегодня сбивают российскую баллистику, возможно, были заложены на конвейеры партнеров еще два года назад. Ведь цикл изготовления до выхода с конвейера длится 20-25 месяцев.

Ракетная арифметика. Темпы обстрелов снижаются

Как отмечает эксперт, за все время полномасштабной войны враг выпустил по Украине более 12 тысяч ракет всех типов (баллистика, крылатые ракеты, С-300, "Точки-У" и ряд других).

При этом 6 600 ракет (больше половины этого всего арсенала) были выстреляны только за первый год войны.

"То есть, на первый взгляд, может казаться, что россияне наращивают интенсивность и наращивают производство, но по факту интенсивность обстрелов падает", - отмечает он.

Эксперт отмечает, несмотря на то, что не все прилеты инфраструктуре попадают в публичную статистику, общий темп и ритмичность обстрелов имеют тенденцию к падению.

Хотя производство ракет в РФ продолжается, говорить о "конвейере для ежедневного массированного террора" той же баллистикой не приходится.

"Прямо говорить, что они регулярно ведут обстрел десятками ракет, особенно десятками баллистических, к счастью, не приходится. Тем более, что у них есть полная ритмичность и производство, время ритмичности играет не в их пользу. Если говорить об абсолютных цифрах", - говорит Киричевский.

Успех ПВО. Как Запад помогает сбивать российские ракеты

Во время последней комбинированной атаки, которую войска РФ провели в ночь на 26 февраля, украинские защитники неба продемонстрировали довольно успешный результат, обезвредив 406 из 459 целей. В частности, были сбиты все крылатые ракеты Х-101 и противокорабельные "Цирконы".

Почему Украина смогла так эффективно отразить атаку именно сейчас? Благодаря тому, что большинство ракет, выпущенных врагом, удалось сбить ракетами для ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна".

"Партнеры успели помочь с ракетами. Потому что есть еще такой момент, что цикл производства зенитных ракеты длиннее, чем у дальнобойных ракет, которыми россияне бьют по нам", - отмечает Киричевский.

Эксперт также объяснил особенности западного оборонного производства. По его словам, какой западный тип ракеты не возьми, там цикл производства 20-25 месяцев пока ракета выйдет с конвейера.

"Поэтому сейчас особенности производственного цикла на западных оборонных предприятиях играют на нашу сторону. Зенитные ракеты, которые были, возможно, заложены еще года два назад, вот они как раз вовремя изготовлены, вовремя расставлены", - резюмирует эксперт.

Вопрос - Ответ (FAQ)

Что у России с ракетным арсеналом?

Производство продолжается, но оно не успевает за темпами атак, которые были в начале войны. Массированные обстрелы десятками баллистических ракет ежедневно пока не являются регулярным явлением.

Наращивает ли РФ интенсивность обстрелов?

Не совсем. Общие цифры показывают, что интенсивность обстрелов уменьшается, хотя отдельные эпизоды все еще могут фиксироваться.

Сколько времени длится изготовление западной ракеты для ПВО?

Цикл производства западного типа ракет составляет от 20 до 25 месяцев. Это означает, что сегодняшняя защита - это результат стратегических решений, принятых партнерами почти два года назад.