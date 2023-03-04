Визит президента Латвии и новый пакет военной помощи от США: новости за 3 марта

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом прибыли во Львов. Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн долларов.

Детальнее о том, что произошло в пятницу, 3 марта, - в материале РБК-Украина .

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США выделили Украине новый пакет военной помощи

В пятницу, 3 марта,Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн. долларов.

В Пентагонеопубликовали полный список вооружения и военного оборудования, вошедшего в новый пакет помощи от США Украине в размере 400 млн долларов.

Президент США Джо Байден в ходе встречи в Белом доме заявил, что поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем "изменила мир" во время войны с Россией.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении шести граждан РФ, работающих в системе российской юстиции, в связи с делом журналистов Владимира Кара-Мурзы.

Зеленский и президент Латвии прибыли во Львов

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом прибыли во Львов 3 марта.

Президент Латвии Эгилс Левитспид рассказал, что его страна выделила в поддержку Украины более 1 процента ВВП, и это только на военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом передал ему документ о первоочередных потребностях для обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 3 марта, провел встречу с генеральными прокурорами из государств-партнеров Украины и международных институций.

Он также провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстроем и министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

В Нидерландах будет создан Международный центр по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины, а также будет создан реестр преступлений.

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В пятницу, 3 марта, генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленный визит во Львов по приглашению украинского генерального прокурора.

Российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время.