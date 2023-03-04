Визит президента Латвии и новый пакет военной помощи от США: новости за 3 марта
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом прибыли во Львов. Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн долларов.
Детальнее о том, что произошло в пятницу, 3 марта, - в материале РБК-Украина .
Война России против Украины: последние новости
- По данным к утру пятницы, 3 марта,украинские военные ликвидировали еще 765 российских оккупантов. Наши защитники также "отминусовали" самолет и вертолет захватчиков, 3 беспилотника и 8 вражеских танков.
- Российские военные 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и дронов по мирным населенным пунктам области.
- На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Так, украинские военные отразили более 85 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Во временно оккупированном Енакиево Донецкой областиупал российский военный самолет. Предварительно пилоты успели катапультироваться.
- Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что уже этой весной Украина и Россия столкнутся в решающей битве, которая будет последней до окончания войны.
- В России в Краснодаре сегодня, 3 марта, раздался взрыв. После чего в районе местного авиаучилища произошел пожар.
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Украинские военные уничтожили редкую российскую инженерную машину дистанционного минирования "Земледелие".
США выделили Украине новый пакет военной помощи
В пятницу, 3 марта,Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн. долларов.
В Пентагонеопубликовали полный список вооружения и военного оборудования, вошедшего в новый пакет помощи от США Украине в размере 400 млн долларов.
Президент США Джо Байден в ходе встречи в Белом доме заявил, что поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем "изменила мир" во время войны с Россией.
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении шести граждан РФ, работающих в системе российской юстиции, в связи с делом журналистов Владимира Кара-Мурзы.
Зеленский и президент Латвии прибыли во Львов
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом прибыли во Львов 3 марта.
Президент Латвии Эгилс Левитспид рассказал, что его страна выделила в поддержку Украины более 1 процента ВВП, и это только на военную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом передал ему документ о первоочередных потребностях для обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 3 марта, провел встречу с генеральными прокурорами из государств-партнеров Украины и международных институций.
Он также провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстроем и министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.
В Нидерландах будет создан Международный центр по уголовному преследованию за агрессию РФ против Украины, а также будет создан реестр преступлений.
Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
- Белорусские партизаны передали Службе безопасности Украины видео удара дрона по российскому самолету-разведчику А-50 на территории аэродрома "Мачулищи" под Минском.
- Журналисты выяснили, что А-50 все же покинул воздушное пространство Беларуси и "по предварительной информации" отправился на ремонт в Таганрог.
В пятницу, 3 марта, генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленный визит во Львов по приглашению украинского генерального прокурора.
Российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время.
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