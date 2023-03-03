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Путин и все его сообщники должны получить справедливые приговоры за агрессию, - Зеленский

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Киев, Пятница 03 марта 2023 20:59
Путин и все его сообщники должны получить справедливые приговоры за агрессию, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин и все его сообщники должны быть наказаны за войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе конференции United for Justice.

Глава государства в ходе саммита, на котором присутствовали чиновники ряда стран, подчеркнул, что мир должен мощно ответить на агрессию и террор.

Президент отметил, что сейчас Украине вместе со странами Запада необходимо подготовить полный инструментарий как на национальном, так и на международном уровне, чтобы правосудие сработало в отношении всех аспектов агрессии россиян и всех ее виновников.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин и все его сообщники должны получить законные и справедливые приговоры. За все, что они натворили. Во имя и память всех, чьи жизни они унесли, чьи судьбы они разрушили. За агрессию, которую они начали", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что United for Justice - это некий “юридический рамштайн”.

Также мы писали, что, по словам заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, международный спецтрибунал для россиян может начать свою работу летом 2023 года.

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