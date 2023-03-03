США ввели новые санкции против РФ: кто попал под ограничения
В пятницу, 3 марта, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против граждан РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении шести граждан РФ, работающих в системе российской юстиции, в связи с делом журналистов Владимира Кара-Мурзы.
Ограничения были введены против заместителя председателя Верховного Суда Российской Федерации Олега Свириденко. Также под санкции попали:
- судья Басманного суда Елена Ленская;
- судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко;
- судья Московского горсуда Илья Козлов;
- следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин;
- директор АНО "Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз "Независимый эксперт" Даниил Михеев.
Как утверждается в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, санкции вводятся в связи с произвольным задержанием журналиста и гражданского деятеля Кара-Мурзы. На практике эти ограничительные меры означают запрет на выдачу американских въездных виз и блокирование собственности, находящиеся в юрисдикции США.
Напомним, что Министерство торговли США ввело санкции в отношении 37 компаний, в том числе фирмы из России, Беларуси и Китая.
Администрация президента США Джо Байдена расширяет штат федеральных агентов, расследующих нарушение санкций и экспортного контроля в отношении России. США стремятся закрыть дыры в кампании экономического давления на Западе.
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