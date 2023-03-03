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Зеленский и президент Латвии прибыли во Львов

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Львов, Пятница 03 марта 2023 12:52
Зеленский и президент Латвии прибыли во Львов Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом прибыли во Львов 3 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского и главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Лидеры стран уже почтили память павших украинских военных на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Отметим, что во Львове также находятся первые леди Украины и Латвии, заместитель главы ОП Алексей Кулеба, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и его первый заместитель Андрей Годик.

Зеленский также посетил украинских бойцов, которые лечатся в одном из медучреждений. Врачи рассказали ему, с какими травмами чаще всего попадают пациенты и сколько времени нужно на то, чтобы вылечить их.

Президент поблагодарил медиков, пообщался с военными, вручил им государственные награды, выразил уважение за смелость и настоящую любовь к своему государству и пожелал скорейшего выздоровления и реабилитации.

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