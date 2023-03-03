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Минус самолет, вертолет и более 700 окупантов: Генштаб обновил потери РФ

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Пятница 03 марта 2023 08:05
Минус самолет, вертолет и более 700 окупантов: Генштаб обновил потери РФ Фото: Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные ликвидировали еще 765 российских оккупантов. Наши защитники также "отминусовали" самолет и вертолет захватчиков, 3 беспилотника и 8 вражеских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 151 370 (+765) человек ликвидировано,
  • танков - 3405 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6673 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 2402 (+4) ед,
  • РСЗО - 484 (+4) ед,
  • средств ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 301 (+1) ед,
  • вертолетов - 289 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),
  • крылатых ракет - 873 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5281 (+17) ед,
  • специальной техники - 230 (+0).

Напомним, украинские бойцы отразили 85 вражеских атак на пяти направлениях.

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