Минус самолет, вертолет и более 700 окупантов: Генштаб обновил потери РФ
Фото: Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины (GettyImages)
Украинские военные ликвидировали еще 765 российских оккупантов. Наши защитники также "отминусовали" самолет и вертолет захватчиков, 3 беспилотника и 8 вражеских танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 151 370 (+765) человек ликвидировано,
- танков - 3405 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6673 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 2402 (+4) ед,
- РСЗО - 484 (+4) ед,
- средств ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 301 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),
- крылатых ракет - 873 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5281 (+17) ед,
- специальной техники - 230 (+0).
Напомним, украинские бойцы отразили 85 вражеских атак на пяти направлениях.
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