Минус самолет, вертолет и более 700 окупантов: Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины (GettyImages)

Украинские военные ликвидировали еще 765 российских оккупантов. Наши защитники также "отминусовали" самолет и вертолет захватчиков, 3 беспилотника и 8 вражеских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.23 ориентировочно составили: личного состава - около 151 370 (+765) человек ликвидировано,

танков - 3405 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 6673 (+15) ед,

артиллерийских систем - 2402 (+4) ед,

РСЗО - 484 (+4) ед,

средств ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 301 (+1) ед,

вертолетов - 289 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),

крылатых ракет - 873 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5281 (+17) ед,

специальной техники - 230 (+0).