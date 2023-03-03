ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 13:06
Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Самая сложная ситуация наблюдается в Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Россияне продолжают попытки ведения наступательных действий на востоке. Так, украинские военные отбили более 85 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

Кроме того, оккупанты пытаются наступать на Кременском направлении, бросая в бой все больше тяжелой техники.

В других регионах ситуация остается стабильной. Россияне продолжают обстреливать мирные города и села в приграничных областях Украины.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что захватчики бросают все силы на Бахмут, чтобы отчитаться о захвате города, однако темпы продвижения не отвечают их планам.

РБК-Украина также сообщало, что россияне ночью взорвали мост в Бахмуте, которым пользовались военные и гражданские.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война России против Украины
NEWS
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин