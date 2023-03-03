Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте
На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Самая сложная ситуация наблюдается в Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Россияне продолжают попытки ведения наступательных действий на востоке. Так, украинские военные отбили более 85 вражеских атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Кроме того, оккупанты пытаются наступать на Кременском направлении, бросая в бой все больше тяжелой техники.
В других регионах ситуация остается стабильной. Россияне продолжают обстреливать мирные города и села в приграничных областях Украины.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что захватчики бросают все силы на Бахмут, чтобы отчитаться о захвате города, однако темпы продвижения не отвечают их планам.
РБК-Украина также сообщало, что россияне ночью взорвали мост в Бахмуте, которым пользовались военные и гражданские.
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