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В оккупированном Енакиево на Донбассе упал военный самолет (фото, видео)

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Енакиево, Пятница 03 марта 2023 14:27
В оккупированном Енакиево на Донбассе упал военный самолет (фото, видео) Фото: в оккупированном Енакиево на Донбассе упал военный самолет (t.me/itsdonetsk)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области упал военный самолет. Предварительно, пилоты успели катапультироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости Донбасса".

"В подконтрольном РФ Енакиево сообщают о падении самолета - вероятно, речь идет о Су-34", - говорится в сообщении.

Между тем, в сети публикуют последствия падения самолета. Как рассказывают очевидцы, оба пилота успели катапультироваться. Кому принадлежит самолет, пока неизвестно.

Тем временем самопровозглашенный "мэр" оккупированного города подтвердил падение самолета и призвал жителей "перейти в укрытие".

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Отметим, что Су-34 - это советский двухместный истребитель-бомбардировщик. Он сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника. Истребитель развивает скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км.

Отметим, что эти самолеты имеет на вооружении российская армия, в то время как у Украины их нет, на нашем вооружении из "Сушек" есть, например, Су-25.

Напомним, сегодня в российском Краснодаре произошел взрыв в районе летного училища.

Также мы писали о том, что после пожара на полигоне 28 февраля с военного аэродрома в российском Ейске исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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