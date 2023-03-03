"Изменила мир". Байден похвалил Шольца за поддержку Украины

Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме заявил, что поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем "изменила мир" во время войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Вы вмешались и оказали критически важную военную поддержку, и, знаете, я бы сказал, что помимо военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы способствовали историческим изменениям у себя дома - увеличению расходов на оборону и отходу от российских источников энергии - я знаю, что это было нелегко, очень трудно для вас", - заявил Байден, отметив, что они шли "нога в ногу" в поддержке Украины.

При этом он добавил, что США и Германия, как союзники по НАТО, делают альянс "сильнее и способнее".

В свою очередь Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Это очень, очень важный год из-за очень опасной угрозы миру, которая исходит от вторжения России в Украину. Очень важно, чтобы мы действовали вместе, чтобы мы действовали нога в ногу, и чтобы мы сделали возможным, чтобы мы могли оказывать необходимую поддержку Украине в течение всего этого времени", - заявил немецкий канцлер.

Напомним, в повестке дня переговоров канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джозефом Байденом будет стоять вопрос поставки оружия и боеприпасов Украине.

Ранее Верхняя палата парламента Германии приняла резолюцию по поддержке Украины.

Кроме того, в Бундестаге заявили, что Меркель ответственна за вторжение Путина в Украину.

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