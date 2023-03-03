Нацгвардейцы уничтожили редкую инженерную машину дистанционного минирования РФ (видео)
Украинские военные уничтожили редкую российскую инженерную машину дистанционного минирования "Земледелие".
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.
"Проведя разведку и обнаружив цели окупантов, гвардейцы успешно нанесли удар и уничтожили путем сброса боеприпаса с БПЛА автономный самоходный зенитный ракетный комплекс "Тор М1", - говорится в сообщении.
Гвардейцы успешно нанесли удар и уничтожили путем сброса боеприпаса с БПЛА автономный самоходный ЗРК «Тор М1» и российскую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие».– НГУ (@ng_ukraine) March 3, 2023
Во время выполнения задач уничтожены были также вражеский БМ-21 «Град» и две 2С1 «Гвоздика». pic.twitter.com/nrj9IQNtQ7
Также бойцам удалось уничтожить редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие".
"При выполнении задач уничтожен был также вражеский БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика", - добавили в Нацгвардии.
Напомним, что сегодня, 3 марта, украинские военные сбили под временно оккупированным Енакиевым Донецкой области Су-34 россиян. Появилось видео с места падения борта.
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику в Донецкой области. В этот раз украинским бойцам удалось обезвредить российскую БМП.
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