Новый пакет военной помощи США Украине: опубликован полный список
В Пентагоне опубликован полный список вооружения и военного оборудования, которое вошло в новый пакет помощи от США Украине в размере 400 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны США.
"Этот пакет включает в себя больше боеприпасов и вспомогательного оборудования для операций прицельной стрельбы, артиллерии и бронетехники для Украины", - говорится в сообщении.
В пакет военной помощи вошли:
- Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- Дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
- Дополнительные 105-мм артиллерийские снаряды;
- Дополнительные 25-мм боеприпасы;
- Мосты для бронетранспортеров;
- Подрывные боеприпасы и способы преодоления препятствий;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- Запасные части и другое полевое оборудование.
Напомним, что в пятницу, 3 марта, Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн. долларов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в начале марта отправят Украине очередной транш финансовой помощи.
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