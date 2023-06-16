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Потери России в войне "перевалили" за 218 тысяч военных, - Генштаб

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Украина, Пятница 16 июня 2023 08:22
Потери России в войне "перевалили" за 218 тысяч военных, - Генштаб Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 16 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 16 июня, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 218500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 19 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 218500 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3965 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 7683 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 3812 (+19) ед,
  • РСЗО - 606 (+2) ед,
  • средства ПВО - 364 ед,
  • самолетов - 314 ед,
  • вертолетов - 301 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3357 (+24),
  • крылатые ракеты - 1199 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6519 (+13) ед,
  • специальная техника - 519

Атака по Украине 16 июня

Ночью на севере и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалась о вероятной атаке дронов, не исключался и обстрел ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что были сбиты 2 дрона-камикадзе Shahed в Николаевской области. Кроме того, удалось ликвидировать еще 5 вражеских БПЛА других типов, в том числе "Орлан-10" и "Орлан-30".

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