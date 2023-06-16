Потери России в войне "перевалили" за 218 тысяч военных, - Генштаб
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 16 июня, составили 590 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 218500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков и 19 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 218500 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3965 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 7683 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 3812 (+19) ед,
- РСЗО - 606 (+2) ед,
- средства ПВО - 364 ед,
- самолетов - 314 ед,
- вертолетов - 301 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3357 (+24),
- крылатые ракеты - 1199 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6519 (+13) ед,
- специальная техника - 519
Атака по Украине 16 июня
Ночью на севере и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалась о вероятной атаке дронов, не исключался и обстрел ракетами. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что были сбиты 2 дрона-камикадзе Shahed в Николаевской области. Кроме того, удалось ликвидировать еще 5 вражеских БПЛА других типов, в том числе "Орлан-10" и "Орлан-30".
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