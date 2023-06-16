Кулеба об ударе по Киеву - это месседж Африке: Россия хочет больше войны, а не мира

Ракетный удар по Киеву должен послать четкий сигнал странам Африки, делегация которой сегодня посещает столицу. Россия не хочет не мира, а только больше войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу в Twitter .

"Путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты - это месседж Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", - написал Кулеба.

Ракетная атака

Напомним, сегодня Украина накрыла масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках вражеских крылатых ракет "Калибр", а затем сообщили и об угрозе баллистического вооружения для центральных, восточных и западных регионов.

Впоследствии жители столицы услышали звуки взрывов. Как сообщили в КГВА, на подступах к Киеву и области сработало ПВО.

Делегация по Африке сегодня в Киеве

Следует заметить, что россияне решили совершить очередную ракетную атаку в то время, когда лидеры африканских стран посещают Киев со своей "мирной инициативой".

Кроме президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы в столице с визитом находятся президенты: Замбии, Сенегала, Коморских Островов, а также премьер-министр Египта, глава МИД Уганды.

Как узнали СМИ, африканские лидеры могут предложить Украине и России ряд "мер по укреплению доверия". В частности, речь идет о ряде мер, которые могут быть предложены сторонам.

Среди которых отвод российских войск, но и ослабление санкций Запада против РФ и приостановление исполнения ордера на арест главы Кремля Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом (МКС).

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