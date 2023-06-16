НАТО стремится провести первое заседание Совета Украина-НАТО в Вильнюсе, - Столтенберг

НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина-НАТО на Вильнюсском саммите в июле. Планируется провести встречу с участием украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию .

Столтенберг сообщил, что сейчас НАТО работает над новым форматом для сотрудничества с Украиной. Совет Украина-НАТО должен заменить прежний формат и расширить возможности для Украины.

"Мы также работаем над созданием нового Совета Украина - НАТО, где Украина будет равной с союзниками НАТО, консультироваться и принимать решения общего интереса.", - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что Альянс надеется провести первую встречу нового Совета в Вильнюсе совместно с президентом Зеленским.

"Мы согласились, что двери НАТО открыты, и Украина станет членом Альянса, и это решение союзников и Украины. Россия не имеет права вето", - добавил Столтенберг.

Новый формат сотрудничества между НАТО и Украиной

В Североатлантическом альянсе заговорили о создании Совета Украина-НАТО. Такой формат должен заменить Комиссию Украина-НАТО и предоставить Киеву более широкий спектр возможностей.

Новый формат сотрудничества повысит статус отношений Украины и Альянса и позволит инициировать встречи в любое время, а также откроет двери для новых сфер сотрудничества.

Детальнее о создании нового формата отношений между Украиной и НАТО читайте в материале РБК-Украина - "Совет вместо Комиссии. В НАТО заговорили о новом формате для Украины, но есть вопросы".

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