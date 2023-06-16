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Байден поддержал предложение Столтенберга принять Украину в НАТО без ПДЧ, - Axios

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июня 2023 11:29
Байден поддержал предложение Столтенберга принять Украину в НАТО без ПДЧ, - Axios Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет завершать "план действий по членству" (ПДЧ), чтобы присоединиться к альянсу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным источников издания, во вторник в Белом доме Столтенберг выдвинул предложение, в соответствии с которым альянс заявит, что Украина добилась прогресса на пути к членству и ей не нужно будет завершать пошаговый процесс ПДЧ, который ранее проходили другие восточноевропейские члены.

Процесс ПДЧ, устанавливает конкретные критерии и реформы, и его завершение может занять годы или даже десятилетия.

По словам одного из источников, Байден искал "золотую середину", которая могла бы объединить НАТО, и поддержал эту идею. Пока не ясно, устроит ли эта формулировка Зеленского и остальных 30 членов НАТО.

Споры о перспективах Украины

Перед июльским саммитом НАТО обострились дискуссии по вступлению Украины в Альянс. Также активно обсуждается тема "гарантий безопасности" Украины. При этом западные официальные лица признают, что обязательства НАТО по взаимной обороне по статье 5 являются единственной настоящей "гарантией безопасности".

Согласно данным CNN, президент Соединенных Штатов Джо Байден и его команда находятся в разгаре переговоров, пытаясь убедить союзников поддержать вступление Украины в НАТО.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина ожидает получить "четкий график вступления" после саммита.

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