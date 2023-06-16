Президент ЮАР прибыл в Украину (видео)

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса прибыл в Украину в пятницу, 16 июня. В столице он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию президента ЮАР в Twitter.

Глава ЮАР прибыл на железнодорожный вокзал в поселке Немешаево Киевской области. Президента встретил специальный представитель Украины по Африке и Ближнему Востоку посол Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.

[ARRIVAL]: Его Excellenty President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station в Украине и находится в Украине на специальном одежде для africa & middle east ambassador Maksym subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald . Jk8V8n2v9O — Южная Африка (@PresidencyZA) June 16, 2023

Ожидается, что в Киеве президент ЮАР встретится с Владимиром Зеленским.

Киев перекрыли перед визитом

Сегодня утром в Киеве полиция перекрыла центральные улицы города. Такое происходит перед визитом иностранных лидеров.

Из-за ограниченного движения Киев застыл в длинных пробках. Несколько центральных улиц фактически "стоят" из-за пробок.

Важный визит

Следует отметить, что часть стран Африки занимают нейтральную или откровенно пророссийскую позицию по войне в Украине. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует расширить сотрудничество в африканском регионе и уменьшить влияние России.

Президент ЮАР впервые приехал в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Недавно он заявил, что готов содействовать окончанию войны в Украине, и объявил "мирный план". Однако детали его не обнародовали.

Сам Сирил Рамафоса имеет довольно дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, ЮАР даже готовится изменить законодательство, чтобы обеспечить Путину иммунитет на саммите БРИКС, если он приедет.

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