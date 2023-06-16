В Конгрессе США предложили выделить 80 млн долларов на ATACMS для Украины

В Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете. Он предусматривает выделение 80 миллионов долларов на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего советника Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пола Массаро в Twitter .

"Из средств, предусмотренных для Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в других разделах данного закона, комитет намерен использовать не менее 80 млн долларов для закупки армейских тактических ракетных систем (ATACMS) для Вооруженных сил Украины", - сказано в законопроекте Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

При этом, согласно документу, главе Пентагона поручают провести брифинг для оборонных комитетов Конгресса не позднее 31 декабря 2023 года о ходе использования выделенных средств для закупки и наличия ATACMS для Вооруженных сил Украины.

ATACMS

Стоит заметить, что дальнобойные ракеты ATACMS способны бить по целях на расстоянии до 300 километров. Их можно запускать при помощи РСЗО HIMARS, которые США уже передали Украине.

Официальные лица нашей страны начали призывать Вашингтон к таким поставкам еще в прошлом году, но там отказывались предоставлять Украине подобное вооружение.

При этом несколько недель назад президент США Джо Байден заявил, что в его стране рассматривают поставки ATACMS Украине. Посол Украины в США Оксана Маркарова отмечала, что это свидетельствует об "изменении тональности" Вашингтона в данном вопросе.