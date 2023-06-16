Турция назначила нового посла в Украине, - Anadolu

Министерство иностранных дел Турции назначило нового посла в Украине. Им стал Мустафа Левент Бильген.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency .

"Мустафа Левент Билген назначен послом в Киеве", - сообщает издание со ссылкой на дипломатические источники.

Также были назначены новые послы в Париже, Варшаве, Асунсьоне, Мадриде, Москве и других странах.

Новый посол Турции в Украине

Посол Мустафа Левент Билген получил степень бакалавра в США на факультете менеджмента Университета Джорджа Мейсона в области делового администрирования. Также он получил степень магистра в области международного бизнеса и транзакций на факультете гуманитарных и социальных наук того же университета.

Билген начал работать в Министерстве иностранных дел Турции с 1995 года. В 2007-2009 годах был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Тахсина Бурджуоглу, в 2009-2011 годах был генеральным консулом-основателем в Торонто.

С 2011 по 2014 год был генеральным консулом в Нью-Йорке, а с декабря 2014 года по 1 октября 2016 - занимал должность посла в Абу-Даби.

С 2017 года он является советником Государственного департамента Турции. С 2018 по 2019 год он был советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей по иностранным делам.

Предыдущий посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере исполнял свои обязанности с января 2019 года.

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