Визит главы Пентагона в Киев и новая помощь от США: новости за 20 ноября

Вчера, 20 ноября 2023 года, глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев, а США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.

Война России против Украины: последние новости

В Пентагоне назвали цель визита Остина в Киев

Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудили партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

Как сообщалось, обсуждения были сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между США и Украиной. Переговоры также включали обеспечение украинской армии необходимыми боевыми возможностями, как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз.

В Пентагоне также отметили, что во время визита Остин подчеркнул приверженность США предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии, а также обсудил долгосрочное видение будущего Вооруженных сил Украины.

Также Остин сообщил, что очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже в среду, 22 ноября.

США предоставили Украине новый пакет вооружения на 100 млн долларов

Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи на 100 млн долларов.

"США пообещали выделить Украине еще 100 млн долларов на помощь в области обороны, включая перехватчики ПВО и противотанковое оружие", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что более подробной информации не поступало, но это произошло в тот же день, когда Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин.

Пакет помощи стоимостью до 100 млн долларов включает в себя:

Зенитные ракеты Stinger;

одну высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты TOW с оптической наводкой (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

боеприпасы для разрушения помех;

снаряжение для холодной погоды; и

Запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Зеленский о войне в Украине: это не кино и завершится все не так быстро, как хотелось бы

Война в Украине завершится не так быстро, как хотелось б . Потому что это не кино, а "ежедневная тяжелая работа", за которой стоят жизнь украинцев и военных, и на которую нужно время.

"Люди почему-то относятся к этому (к войне, - ред.), как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, ежедневно будут какие-то сюрпризы", - сказал президент Владимир Зеленский.

Но, по словам президента, для украинцев и украинских воинов война - "это не кино, это наши жизни, это ежедневный тяжелый труд". И для того, чтобы ее завершить нужно время.

"Завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого", - констатировал Зеленский.

В Генштабе об успехах ВСУ на юге: у оккупантов проблемы, вынужденные опрокидывать новые силы

У российских оккупантов начались значительные проблемы из-за успешных операций украинских войск на левобережье Херсонской области. В частности, из-за значительных потерь они вынуждены перебрасывать сюда подразделения по другим направлениям.

Также, по словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, значительные потери оккупационных войск обусловлены тем, что захватчики пытаются выбить украинских воинов с занимаемых позиций, из этих плацдармов.

"Почти ежедневно враг осуществляет от 4 до 10 таких попыток. Оккупанты на левобережье Херсонской области применяют весь арсенал оружия - от минометов до артиллерии крупного калибра, ракетного, вооружения и авиации. Однако наши воины действуют смело и тактически грамотно, иногда даже дерзко", - добавил спикер.

Руководство Госспецсвязи подозревают в завладении 62 миллионами: какая схема

Правоохранители разоблачили преступную схему с участием руководства Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). Чиновники подозреваются в завладении госсредствами на сумму более 62 миллионов гривен.

В НАБУ отметили, что в настоящее время по делу подозреваются шесть человек. Это:

Председатель Госспецсвязи и его заместитель;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

Владелец группы компаний (организатор схемы) и его работник.

В Бюро не уточнили имена и фамилии этих чиновников. Однако по данным источников РБК-Украина, речь идет о главе Госспецсвязи Юрии Щиголе и его заместителе Викторе Жоре.

Так, именно их сегодня ранее в понедельник уволил Кабинет министров Украины и назначил временного руководителя ведомства.

Совет готовит большие изменения по мобилизации в Украине: что в планах и оставят ли отсрочку

В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет.

О подготовке законопроекта сегодня сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.

Факт подготовки нового документа в комментарии РБК-Украина подтвердил и глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич. При этом нардеп уточнил, что текст законопроекта готовит рабочая группа, но финальных предложений пока нет.

"Такой законопроект прорабатывается сейчас в рамках рабочей группы комитета. Эта рабочая группа является межфракционной. Комитет еще на заседании ничего не рассматривал. Кроме того, сам текст законопроекта еще не зарегистрирован, поэтому пока не можем комментировать какие-то те или иные положения. Все на стадии обсуждения", - отметил он.

Бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян (видео)

Украинские разведчики 18 ноября поразили две дорогостоящие российские радиолокационные станции.

Как сообщается, 18 ноября вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области было обнаружено радиотехническую позицию врага.

В результате боевой работы ГУР поражения получили две дорогостоящие российские радиолокационные станции - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е".

Общие потери россиян пока уточняются.

Нардепы предлагают установить международный день мужчин в Украине. Какую дату выбрали

Народные депутаты предлагают провести в Украине Международный мужской день. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторами законопроекта №10270 являются нардепы от разных партий Мария Мезенцева и Александр Мережко от "Слуги народа", а также Ярослав Юрчишин от "Голоса".

Они считают, что такой праздник должен привлечь внимание к важности роли мужчин в обществе, а также отметить их достижения. При этом такой праздник официально уже празднуют в 80 странах, в частности в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии.

"Одним из основных принципов современного правообеспечения является принцип гендерного равенства. В Украине, как и во многих других странах, существуют Международный женский день и День прав человека. Однако, для обеспечения полноценного равенства полов, важно установить и Международный мужской день, который определяется национальным законодательством. Установление Международного мужского дня может быть важным шагом в поддержке гендерного равенства. Оно показывает, что общество признает важность прав и проблем мужчин, а также их вклад в общество. Это может стимулировать позитивные изменения в представлениях о поле и взаимоотношениях между полами", - сказано в пояснительной записке.

В мире праздник получил известность 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Его инициатором был доктор Джером Тилуксингх, он считал что праздник подчеркнет важность роли мужчин в обществе.

Для празднования Тилуксингх выбрал дату 19 ноября - это день рождения его отца.

Украина вернула тела еще 94 погибших военных

В Украину вчера, 20 ноября, удалось вернуть тела еще 94 погибших защитников.

Отмечается, что возвращением павших военных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, управление ГСЧС в Сумской области, пограничники и представители Международного комитета Красного Креста.

Также сообщается, что в соответствии с нормами Международного гуманитарного права противоположной стороне переданы тела комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины.

"ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших", - добавили в штабе.