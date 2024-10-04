Визит генсека НАТО в Киев и передача Украине системы Patriot от Румынии: новости за 3 октября

Новый генсек НАТО Марк Рютте посетил Киев с неанонсированным визитом. Тем временем Румыния передала Украине систему Patriot.

Более детально о том, что произошло в четверг, 3 октября, - в материале РБК-Украина .

Новый генсек НАТО приехал в Киев и встретился с Зеленским

В четверг, 3 октября, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с рабочим визитом в Украину. Он уже успел встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Генсек провел совместную пресс-конференцию с главой украинского государства.

Румыния уже доставила систему Patriot в Украину

Румыния передала Украине обещанную систему Patriot. Ее предоставили в качестве военной помощи, рассказал спикер Министерства обороны Румынии Константин Спину.

Силы обороны ракетами ATACAMS поразили российскую РЛС ​​"Небо-М", - Генштаб

Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию ​​"Небо-М". Для этого использовали дальнобойные ракеты ATACMS.

По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

Били по складам с КАБами и самолетам. Дроны атаковали аэродром "Борисоглебск", - источники

В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром в Воронежской области. Там находятся российские склады с КАБами и стоянки самолетов Су-35 и Су-34, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.

Деталей насчет последствий атаки пока нет.

"Шахеды" залетели в Беларусь во время пребывания в небе вертолета с Лукашенко, - Гаюн

Российские ударные дроны залетели в Беларусь в четверг, 3 октября.

По информации мониторингового канала "Беларускі Гаюн", в этот момент в небе находился вертолет с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Израиль мог ударить по российской авиабазе в Сирии: Bild узнало цель

Израиль, вероятно, нанес удар по российской авиабазе Хмеймим, которая находится в Сирии, пишет Bild.

Целью такой израильской атаки могло быть оружие, предназначенное для "Хезболлы". Его хотели доставить в Ливан через российскую авиабазу.