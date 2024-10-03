Румыния уже доставила систему Patriot в Украину

Румыния передала Украине обещанную систему Patriot. Ее предоставили в качестве военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии " Радио Свобода " заявил спикер Министерства обороны Румынии Константин Спину.

"Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты", - отмечал глава украинского государства.

При этом еще вчера, 2 октября, у себя в Twitter президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил каждую страну, которая помогает Украине с противовоздушной обороной.

" Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину ", - отметил Спину.

Что предшествовало

Напомним, Румыния анонсировала передачу Украине системы Patriot еще 20 июня.

Поставки затянулись, поскольку такое решение должны были одобрить верхняя и нижняя палаты парламента Румынии, а также правительство. Процесс завершился только 3 сентября.

Уже 5 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис окончательно одобрил законопроект о передаче Patriot Украине в дар.

К слову, системы Patriot являются одной из главных потребностей Украины, поскольку у украинских защитников все еще не хватает противовоздушной обороны для уничтожения баллистических ракет над всей территорией страны.

При этом недавно госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Иран предоставил России свои баллистические ракеты малой дальности. Враг может использовать такое вооружение для ударов по целям вблизи линии фронта.

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