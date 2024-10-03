Били по складам с КАБами и самолетам. Дроны атаковали аэродром "Борисоглебск", - источники

В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром в Воронежской области. Там находятся российские склады с КАБами и стоянки самолетов Су-35 и Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Так, жерла подтвердили, что ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории.

"СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории", - сообщил информированный источник в СБУ.

Взрывы в районе аэродрома

В ночь на 3 октября россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома.

Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борсоглебска".