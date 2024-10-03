Били по складам с КАБами и самолетам. Дроны атаковали аэродром "Борисоглебск", - источники
В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром в Воронежской области. Там находятся российские склады с КАБами и стоянки самолетов Су-35 и Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Так, жерла подтвердили, что ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории.
"СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории", - сообщил информированный источник в СБУ.
Взрывы в районе аэродрома
В ночь на 3 октября россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома.
Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борсоглебска".
Поражение РЛС "Небо-М"
Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М". Поразить ее довольно сложно. ВСУ ударили по системе ракетами ATACAMS.
По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
У оккупантов таких систем осталось только 10, из тех, которые еще работают. Стоимость одной - 100 млн долларов.
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