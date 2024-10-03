Новый генсек НАТО приехал в Киев и встретился с Зеленским

В четверг, 3 октября, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с рабочим визитом в Украину. Он уже успел встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

"Для меня было важно, чтобы я приехал в Украину в начале своего мандата, чтобы вам было четко понятно, народу Украины и всем кто наблюдает - НАТО стоит с Украиной. Как новый генсек НАТО для меня приоритет продвигать вперед эту поддержку, работая с вами, чтобы Украина победила", - заявил Рютте.

Рютте – генсек НАТО

Страны-члены НАТО рассматривали несколько кандидатур на должность генерального секретаря, среди которых был и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, однако его кандидатуру не поддержали США.

В конце концов, после длительных переговоров и преодоления несогласия со стороны Венгрии, Турции и Словакии, на эту должность был избран бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. 1 октября Йенс Столтенберг официально передал ему полномочия генерального секретаря НАТО.

Марк Рютте подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с международным правом, даже если это включает действия за пределами ее границ.

При этом Рютте заявил о необходимости поддержки Украины и приближения ее к членству в НАТО. Он подчеркнул, что без независимой и сильной Украины в Европе не будет надежной безопасности.

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