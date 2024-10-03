Израиль мог ударить по российской авиабазе в Сирии: Bild узнало цель
Израиль, вероятно, нанес удар по российской авиабазе Хмеймим, которая находится в Сирии. Целью могло быть оружие, предназначенное для "Хезболлы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Издание напоминает, что этой ночью возле единственной российской авиабазы в Сирии были сильные взрывы. Израиль мог уничтожить оружие, которое Иран собирался доставить "Хезболле" через российскую авиабазу.
Журналисты обратили внимание, что на фотографиях и видео, которые были сняты из близлежащего города Джебла, можно заметить мощные взрывы со стороны российской авиабазы. Она находится в пяти километрах от города.
После взрывов члены "Хезболлы" и сирийские журналисты сообщили об атаке Израиля на российскую авиабазу.
"Израильская атака была направлена на склад внутри российской базы Хмеймим. Израиль разбомбил базу через час после прибытия на нее иранского самолета Qeshm Fars Air", - рассказал журналист оппозиционной сирийской телекомпании Syria TV Абдулла аль-Муса.
Неназванный турецкий журналист рассказал в комментарии Bild, что иранский самолет приземлился на авиабазе в 10 утра 2 октября и улетел оттуда около 17:00 - за восемь часов до атаки.
"Причиной нападений стал груз, который он перевозил под видом гуманитарной помощи для ливанцев", - уточнил собеседник издания.
Также журналисты уточняют, что есть и альтернативная версия - оружие для "Хезболлы" могло быть уничтожено в 700 метрах от российской авиабазы, где его хранили после доставки. При этом Россия, вероятно, пыталась сбить ракеты, но у нее ничего не вышло.
Война Израиля с "Хезболлой"
Напомним, недавно министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что фокус его страны смещается на север - в сторону Ливана, где есть угроза со стороны боевиков "Хезболлы".
После этого израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по Ливану. Были ликвидированы лидер "Хезболлы" Хасан Насралла и глава Оперативного подразделения "Хезболлы" и командир элитных сил "Радван" Ибрагим Акил.
Несколько дней назад Армия обороны Израиля начала наземную операцию против "Хезболлы", войска зашли на территорию Ливана. Более детально об операции - в материале РБК-Украина.
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