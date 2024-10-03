Силы обороны ракетами ATACAMS поразили российскую РЛС ​​"Небо-М", - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М", - говорится в сообщении.

По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", - отмечают в Генштабе.

Что известно о станции "Небо-М"?

РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающего в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.

По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 млн долларов.