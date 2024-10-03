Силы обороны ракетами ATACAMS поразили российскую РЛС "Небо-М", - Генштаб
Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М". Поразить ее достаточно сложно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М", - говорится в сообщении.
По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", - отмечают в Генштабе.
Что известно о станции "Небо-М"?
РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающего в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.
По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 млн долларов.
Успешные операции Сил обороны Украины
Силы обороны Украины постоянно проводят операции по уничтожению важной техники россиян.
В частности, в ночь на 21 августа Силы обороны устроили удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 возле Новошахтинска в Ростовской области России.
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