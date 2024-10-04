Візит генсека НАТО до Києва та передача Україні системи Patriot від Румунії: новини за 3 жовтня

Більш детально про те, що сталося у четвер, 3 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Новий генсек НАТО приїхав до Києва та зустрівся із Зеленським

У четвер, 3 жовтня, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїхав із робочим візитом до України. Він уже встиг зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Генсек провів спільну пресконференцію з главою української держави.

Румунія вже доставила систему Patriot до України

Румунія передала Україні обіцяну систему Patriot. Її надали у якості військової допомоги, розповів спікер Міністерства оборони Румунії Константін Спіну.

Сили оборони ракетами ATACAMS вразили російську РЛС "Небо-М", - Генштаб

Сили оборони України вразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М". Для цього використовували далекобійні ракети ATACMS.

За даними військових, її знищення істотно знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати та перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

Били по складах із КАБами та літаками. Дрони атакували аеродром "Борисоглібськ", - джерела

У ніч на 3 жовтня дрони атакували аеродром у Воронезькій області. Там знаходяться російські склади з КАБами та стоянки літаків Су-35 та Су-34, повідомили джерела РБК-Україна в СБУ.

Деталей щодо наслідків атаки поки що немає.

"Шахеди" залетіли до Білорусі під час перебування у небі вертольота з Лукашенком, - Гаюн

Російські ударні дрони залетіли до Білорусі у четвер, 3 жовтня.

За інформацією моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", у цей момент у небі знаходився вертоліт із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Ізраїль міг ударити російською авіабазою в Сирії: Bild дізналася мету

Ізраїль, ймовірно, завдав удару по російській авіабазі Хмеймім, яка знаходиться в Сирії, пише Bild.

Ціллю такої ізраїльської атаки могла бути зброя, призначена для "Хезболли". Його хотіли доставити до Лівану через російську авіабазу.