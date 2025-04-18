Военных, которые воюют с 2022 года, начнут выводить с фронта? Что говорят в Минобороны
Украинских военнослужащих, которые участвуют в боях против России с 2022 года, будут постепенно выводить с фронта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Завершается наработка механизма в случае необходимого поступления человеческого ресурса для подготовки и замены войск, которые выполняют сегодня задачи в районах боевых действий. Относительно постепенной замены, начиная с тех военнослужащих, которые уже выполняют задачи с 2022 года", - заявил Гаврилюк.
Он пояснил, что это произойдет только тогда, когда будет имеющийся человеческий ресурс для осуществления подготовки и замены подразделений, которые воюют.
"Бусификация - это позорное явление, и мы делаем все для того, чтобы избежать этого", - добавил Гаврилюк.
По его словам, сейчас проводится работа по возможным путям покрытия некомплекта войск на передовых позициях. Рассматривается возможность создания подразделений из военнослужащих возрастных категорий с 18 до 24 лет, которые пришли в армию по контракту.
"Кроме того, открыты рекрутинговые центры, и проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий на нашей территории. У нас на сегодня уже действует более 50 рекрутинговых центров по областям и городам Украины для привлечения на добровольной основе также граждан Украины. Работа в этом направлении ведется", - подчеркнул он.
Демобилизация в Украине
Стоит напомнить, что в Украине пока нет утвержденного порядка демобилизации военных. Поэтому вопрос об увольнении военнослужащих, которые служат с первых дней полномасштабной войны, до сих пор остается неопределенным.
По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, по состоянию на начало апреля этого года около 350 тысяч военных, которые служат с 2022 года, могли бы быть уволены. Но полная демобилизация остается невозможной из-за текущей ситуации на фронте.
В то же время, Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации: после 90 дней участия в боевых действиях военный имеет право на многомесячный отдых.
А заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что законопроект все еще разрабатывают. Над ним работает не только Минобороны, но и Генштаб.
Также заметим, что сегодня Кабинет министров уволил Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны.
Причины отставники Ивана Гаврилюка не сообщаются, а в сети писали, что Гаврилюк якобы ушел с должности по собственному желанию.
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