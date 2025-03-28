Демобилизация в Украине: что известно о новом законопроекте
Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ продолжают готовить законопроект о демобилизации военных. Документ будет учитывать позиции командования ВСУ.
Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Министерство обороны вместе с Генеральным штабом ведет работу по подготовке этого законопроекта", - сказала она.
По ее словам, позиция Генерального штаба, позиция главнокомандующего ВСУ, начальника Генерального штаба очень важна для этого законопроекта, потому что именно они ответственны за успех военных операций, которые сейчас ведутся нашими военнослужащими.
"Я бы хотела сказать, что это важнейший законопроект, мы понимаем его социальную значимость и для наших военных. И для Министерства обороны, для Генерального штаба здесь нужна совместная работа, мы ее очень быстро ведем", - добавила Черногоренко.
Напомним, из закона о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, исключили демобилизацию военных. В Минобороны сообщали, что для этого будет разработан отдельный законопроект.
В декабре первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации почти готов. Однако реализовать его невозможно, пока не будут готовы резервы для замены военных на фронте.