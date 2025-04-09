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Сырский о демобилизации на фронте: около 350 тысяч уволились бы сразу

Среда 09 апреля 2025 12:35
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Сырский о демобилизации на фронте: около 350 тысяч уволились бы сразу Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Владислава Ткаченко

По подсчетам в апреле этого года около 350 тысяч военных могли бы быть уволены. Однако полная демобилизация остается нереальной из-за ситуации на фронте.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью LB.ua.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, вспоминая что Верховная Рада поднимала в прошлом году запрос, чтобы включить в закон о мобилизации вопрос демобилизации и предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года, то по подсчетам около 350 тысяч военных, которые служат с 2022 года, могли бы быть освобождены с фронта.

"Мы посчитали, что в апреле этого года из всего количества группировки, которая была у нас на фронте, около 350 тысяч уволились бы сразу"", - отметил Сырский.

Напомним, что Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации. Он может стать альтернативой демобилизации военных.

Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это и альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы.

Кроме того, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что законопроект все еще разрабатывают. Над ним работает не только Минобороны, но и Генштаб.

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Война в Украине Мобилизация в Украине Александр Сырский
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