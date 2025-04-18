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Второй человек после министра. Кабмин уволил Гаврилюка из Минобороны

Киев, Пятница 18 апреля 2025 14:50
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Второй человек после министра. Кабмин уволил Гаврилюка из Минобороны Фото: Иван Гаврилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров уволил Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны. Он занимал эту должность почти год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, на заседании Кабмина было принято решение об увольнении Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны Рустема Умерова.

Причины отставки Ивана Гаврилюка не сообщаются, а в сети писали, что Гаврилюк якобы ушел с должности по собственному желанию.

Реакция Умерова на увольнение Гаврилюка

"Хочу поблагодарить Ивана Юрьевича за работу в сложнейший период. Благодаря его усилиям удалось преодолеть ряд вызовов и обеспечить стабильность в одном из ключевых направлений деятельности министерства", - написал глава Минобороны Рустем Умеров в своем Facebook.

По его словам, Гаврилюк остается частью команды Минобороны. В ближайшее время сообщат о его новой сфере ответственности.

Что известно о Гаврилюке

Иван Гаврилюк родом из Житомирской области, родился 19 апреля 1971 года. Он окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Национальную академию обороны Украины и Национальный университет обороны.

С 1992 года по 2008-й Гаврилюк прошел путь от командира взвода батальона охраны до заместителя начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии управления армейского корпуса. Он занимал руководящие должности в различных родах войск, в частности в тыловых и логистике.

В 2020 году Иван Гаврилюк был уволен с военной службы в запас, а до 2022 года был советником командующего Силами логистики ВСУ.

В начале полномасштабного российского вторжения Гаврилюк вернулся на службу в ВСУ. С апреля по август 2022 года был главой рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.

В октябре 2023 года его назначили на должность заместителя министра обороны, а 17 мая 2024 года Гаврилюк занимал должность первого заместителя министра обороны.

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Министерство обороны Украины
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