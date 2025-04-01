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Минобороны предложило альтернативу демобилизации: в Раде раскрыли детали

Киев, Вторник 01 апреля 2025 23:05
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Минобороны предложило альтернативу демобилизации: в Раде раскрыли детали Иллюстративное фото: в Украине разработали альтернативу демобилизации военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации. Он может стать альтернативой демобилизации военных.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире "Радио Свобода" заявил нардеп, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский.

"Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это та альтернатива увольнению (со службы - ред.) или установлению четких сроков службы", - рассказал Вениславский.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о том, что такие рекомендации уже разработаны. Пока неизвестно, когда они вступят в силу.

"Это должна быть директива: либо решение ставки, либо приказ главнокомандующего… Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда какое количество людей может быть уволено", - добавил нардеп.

Также Вениславский не уточнил, сколько именно месяцев отдыха будут получать военные после 90 дней участия в боях.

Законопроект о демобилизации

Напомним, еще в прошлом году Верховная Рада рассматривала законопроект о мобилизации, который, в частности, предусматривал четкие сроки службы для военных. Но норму о демобилизации из документа убрали.

После этого в Минобороны заверили, что разработают отдельный законопроект о демобилизации. Пока что этого не произошло.

Недавно заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что законопроект все еще разрабатывают. Над ним работает не только Минобороны, но и Генштаб.

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