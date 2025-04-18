ua en ru
Пт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Військових, які воюють з 2022 року, почнуть виводити з фронту? Що кажуть у Міноборони

П'ятниця 18 квітня 2025 18:17
UA EN RU
Військових, які воюють з 2022 року, почнуть виводити з фронту? Що кажуть у Міноборони Ілюстративне фото: у Міноборони пояснили про демобілізацію військових (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українських військовослужбовців, які беруть участь у боях проти Росії із 2022 року, поступово виводитимуть із фронту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Завершується напрацювання механізму в разі необхідного надходження людського ресурсу для підготовки та заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій. Щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року", - заявив Гаврилюк.

Він пояснив, що це відбудеться тільки тоді, коли буде наявний людський ресурс для здійснення підготовки та заміни підрозділів, які воюють.

"Бусифікація - це ганебне явище, і ми робимо все для того, щоб уникнути цього", - додав Гаврилюк.

За його словами, наразі проводиться робота щодо можливих шляхів покриття некомплекту військ на передових позиціях. Розглядається можливість створення підрозділів з військовослужбовців вікових категорій з 18 до 24 років, які прийшли у військо за контрактом.

"Крім того, відкриті рекрутингові центри, і проводиться робота щодо залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій на нашій території. В нас на сьогодні вже діє більше 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі також громадян України. Робота в цьому напрямку ведеться", - наголосив він.

Демобілізація в Україні

Варто нагадати, що в України наразі немає затвердженого порядку демобілізації військових. Тому питання щодо звільнення військовослужбовців, які служать з перших днів повномасштабної війни, досі залишається невизначеним.

За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, станом на початок квітня цього року близько 350 тисяч військових, які служать з 2022 року, могли б бути звільнені. Але повна демобілізація залишається неможливою через поточну ситуацію на фронті.

Водночас, Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації: після 90 днів участі в бойових діях військовий має право на кількамісячний відпочинок.

А заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що законопроект усе ще розробляють. Над ним працює не лише Міноборони, а й Генштаб.

Також зауважимо, що сьогодні Кабінет міністрів звільнив Івана Гаврилюка з посади першого заступника міністра оборони.

Причини відставники Івана Гаврилюка не повідомляються, а у мережі писали, що Гаврилюк нібито пішов з посади за власним бажанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Демобілізація Війна в Україні
NEWS
Касетні "Іскандери" проти мирних міст. Як їх запускає Росія і в чому небезпека
Касетні "Іскандери" проти мирних міст. Як їх запускає Росія і в чому небезпека
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази