Не войсками: в Польше объяснили, как помогут вероятной миссии Европы в Украине

Отметим, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров "коалиции решительных".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

После встречи в Белом доме Зеленский сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю. Президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

Сегодня, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретились в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Перед встречей "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.