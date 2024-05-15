Украина получит от Австралии скоростные катера: что известно
Австралия передаст Украине скоростные катера Sentinel 830R RHIB. Они войдут в новый пакет помощи Киеву на 100 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и Facebook компании Sentinel Boats.
"Находясь в Хобарте, помимо проведения переговоров в Тасманском клубе и Королевском институте объединенных служб, я также смог осмотреть лодки, которые производятся для Украины на инновационной компании Tassie Sentinel", - рассказал посол.
По его словам, они вошли в последний пакет помощи правительства Австралии для Украины.
Что известно о катерах?
Sentinel 830R RHIB - это современные катера. Простыми словами это надувные лодки с жестким корпусом, производимые компанией Sentinel Boats.
"Ожидается, что скорость и маневренность платформы 830R будут использоваться в разных профилях миссий, от речных операций на сложных водных путях Украины до операций по посадке на борт в открытом море", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
По словам посла, эти катера будут использоваться подразделениями специальных операций для выполнения различных десантных миссий и задач.
"Они быстрые, они долговечны, и они будут очень удобны и полезны для любых задач, которые нам нужны", - отметил Мирошниченко.
Помощь Украине от Австралии
В конце апреля 2024 года стало известно, что Австралия выделит для Украины новый пакет военной помощи на 100 млн долларов.
Как рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, половина этой суммы будет направлена на крупную партию ПЗРК RBS 70 NG. Более 30 млн долларов - на беспилотники в рамках "коалиции дронов", а остальная сумма - на другие военные нужды. Кроме того, Австралия передаст Украине боеприпасы класса "воздух-земля".
В целом поддержка Австралией Украины на конец апреля 2024 года составила более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов - это именно военная помощь.
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