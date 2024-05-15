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В Минобороны подтвердили, что пехотные группы оккупантов зашли в Волчанск

Волчанск, Среда 15 мая 2024 13:11
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В Минобороны подтвердили, что пехотные группы оккупантов зашли в Волчанск Фото: российские группы вошли в Волчанск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские пехотные группы зашли в Волчанск Харьковской области. Оккупанты пытаются закрепиться в северной части города, бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

"Если говорить о ситуации в Волчанске, то враг пытается закрепиться на северной части города, небольшими пехотными группами пытается зайти. Наша задача - уничтожать врага, не давать ему заводить больше сил и закрепиться", - сказал спикер.

По его словам, украинские военные благодаря FPV-дронам и артиллерии эффективно работают против оккупантов. В частности, когда враг техникой подвозит пехоту.

"Подтянуты резервы. Действительно очень столь эффективные боеспособные подразделения сейчас возле Волчанска и держат это направление. Но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли", - добавил Лазуткин.

Как отметил спикер Минобороны, сегодня главком ВСУ Александр Сырский докладывал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому. Сырский находится в боевых бригадах, направлением сейчас руководит бригадный генерал Михаил Драпатый.

"Поэтому продолжается боевая работа. Конечно, ситуация непростая, что напряжение остается. Есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Враг пытается растянуть фронт, где-то связать наши силы. Действительно задача наша уничтожить оккупанта. И это делается в большом количестве. Оккупанты гибнут на подходах к Волчанску, его окрестностям и в самом городе тоже", - отметил спикер.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, в ночь на 10 мая россияне пошли в наступление на севере Харьковской области. Они попытались прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска.

Сейчас на указанном направлении продолжаются бои. Оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов.

Сегодня в сети появилась информация, что российские войска зашли в Волчанск. В Генштабе сообщили, что по состоянию на 11:30 15 мая противник активных действий не проводит, а пытается закрепиться и перегруппироваться.

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