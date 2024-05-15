Встретятся ли Байден с Зеленским в ближайшее время: что говорят Кулеба и Блинкен

Украина и США могут в ближайшие время подписать соглашение о гарантиях безопасности. Это произойдет во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина во время пресс-конференции заявили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Корреспондент поинтересовался у украинского и американского чиновников, на каком уровне будут представлены США на саммите мира, и возможна ли встреча Байдена и Зеленского в ближайшее время для подписания соглашения о гарантиях безопасности.

Участие США в саммите мира

Блинкен подчеркнул, что его страна поддерживает проведение саммита мира и в Вашингтоне уверены в успехе инициативы.

"Мы будем там представлены. Пока что мы ничего не можем объявить. Можем сказать, что работаем для того, чтобы этот саммит прошел успешно. Это очень важная миссия и мы хотим, чтобы она достигла своих результатов глобально", - рассказал госсекретарь.

Возможная встреча Байдена и Зеленского

Как отметил глава Госдепа, подписать соглашение о гарантиях Украина и США могут в ближайшие недели. Также он подтвердил, что документ подпишут лидеры двух стран.

В свою очередь Кулеба отметил, что конкретные даты визитов иностранных чиновников в Украину или украинских чиновников за границу не объявляются по понятным причинам.

"Но между президентом Зеленским и президентом Байденом установился доверчивый диалог. И я уверен, что у них будет возможность предметно проговорить все вопросы и подписать это соглашение (о гарантиях безопасности - ред.)", - добавил украинский министр.