Покушение на Фицо. В каком состоянии премьер Словакии и что известно о мотивах

С чего все началось

Как на это реагируют чиновники

Состояние Фицо и возможные мотивы

Журналисты сообщали, что в городе Гандлова раздались выстрелы возле местного Дома культуры. В этом здании заседало правительство, а к народу вышел премьер Роберт Фицо.

Фото: Охрана Фицо (reuters.com)

Журналист Даниэль Вражда сообщил, что не увидел саму стрельбу, однако звуки выстрелов были громкими. Он увидел, как раненого премьера оттащили в машину его охранники.

BREAKING — The Prime Minister of Slovakia Robert Fico has just been shot in public.

This comes only days after Fico formally & publicly rejected The WHO Global Pandemic Accord.



Channel: @JFK_TV pic.twitter.com/0BNqYddBvZ