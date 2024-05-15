Блинкен сделал заявление о применении американского оружия по территории РФ
США не призывают Украину наносить удары вне своей территории. При этом Украина сама выбирает, как вести войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Госсекретарь отметил, что США не могут поощрять нанесение ударов за пределами украинской территории, но Украина сама принимает решение.
"Как я и сказал, мы абсолютно привержены делу победы Украины в этой войне. Ради людей, ради ее будущего. Мы это признаем в своей политике и подчеркиваем, что это решение должна принимать Украина для себя сама", - сказал он.
Блинкен добавил, что США помогают обеспечивать Украину средствами для достижения победы в войне.
Что этому предшествовало
Напомним, ранее западные СМИ писали, что партнеры ограничивают использование западного оружия. Речь идет о том, что Украине не разрешали наносить удары по территории России оружием, которое предоставляют партнеры.
В частности, из-за этого ограничения, как пишут СМИ, Германия не хочет предоставлять Украину дальнобойные ракеты Taurus, поскольку якобы не сможет контролировать их использование.
Недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право бить по территории РФ оружием, которое предоставила Британия.
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