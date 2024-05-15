Блинкен сделал заявление о применении американского оружия по территории РФ

США не призывают Украину наносить удары вне своей территории. При этом Украина сама выбирает, как вести войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Госсекретарь отметил, что США не могут поощрять нанесение ударов за пределами украинской территории, но Украина сама принимает решение.

"Как я и сказал, мы абсолютно привержены делу победы Украины в этой войне. Ради людей, ради ее будущего. Мы это признаем в своей политике и подчеркиваем, что это решение должна принимать Украина для себя сама", - сказал он.

Блинкен добавил, что США помогают обеспечивать Украину средствами для достижения победы в войне.