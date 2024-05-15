ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине вечером могут ввести аварийные отключения света

Среда 15 мая 2024 11:36
UA EN RU
В Украине вечером могут ввести аварийные отключения света Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в вечерние часы пик для потребителей могут ввести аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго" в Telegram.

"При росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 - 23:00, "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сегодня, 15 мая, с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Аварийные отключения света

14-15 мая в Украине произошли веерные отключения электроснабжения. Это связано с увеличением потребления электроэнергии на фоне похолодания.

Хотя перебои с электроснабжением были кратковременными (несколько часов утром 15 мая), энергетики предупреждают о возможности их продления.

Детальнее о том, почему в Украине снова отключают свет и есть ли графики - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света блекаут
NEWS
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит