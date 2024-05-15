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Ниже 40 гривен не будет: аналитики, банкиры и население спрогнозировали курс доллара

Украина, Среда 15 мая 2024 13:16
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Ниже 40 гривен не будет: аналитики, банкиры и население спрогнозировали курс доллара Фото: курс доллара будет выше 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение ближайшего года. Прогнозы ухудшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По информации НБУ, население в апреле 2024 года ухудшило прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 40,73 грн/доллар. В марте граждане ждали курса 39,80 грн/доллар.

Финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс 41,81 грн/доллар (41,13 грн/доллар в марте).

Банкиры в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар. В январе они прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.

Ниже 40 гривен не будет: аналитики, банкиры и население спрогнозировали курс доллара

Бюджетный курс

В государственном бюджете на 2024 год заложен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. Ожидается, что в декабре 2024 курс он будет на уровне 42,1 грн/доллар.

Согласно расчетам МВФ, средний курс доллара в 2024 году составит 41 грн/доллар. В 2025 году он вырастет до 45,8 грн/доллар.

По состоянию на 10 мая официальный курс составляет 39,67 грн/доллар, на наличном рынке – 40,05 грн/доллар.

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