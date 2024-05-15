Ниже 40 гривен не будет: аналитики, банкиры и население спрогнозировали курс доллара

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара по отношению к гривне в течение ближайшего года. Прогнозы ухудшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

По информации НБУ, население в апреле 2024 года ухудшило прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 40,73 грн/доллар. В марте граждане ждали курса 39,80 грн/доллар.

Финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс 41,81 грн/доллар (41,13 грн/доллар в марте).

Банкиры в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар. В январе они прогнозировали курс на уровне 41,31 грн/доллар.

Бюджетный курс

В государственном бюджете на 2024 год заложен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. Ожидается, что в декабре 2024 курс он будет на уровне 42,1 грн/доллар.

Согласно расчетам МВФ, средний курс доллара в 2024 году составит 41 грн/доллар. В 2025 году он вырастет до 45,8 грн/доллар.