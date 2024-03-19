Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В Германии завершился "Рамштайн-20", Украина может досрочно завершить отопительный сезон, а ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Рейд РДК

Через неделю рейда российских добровольцев в Белгородской области местные власти решили объявить об эвакуации.

Сейчас планируют отселить не менее 9 тысяч детей с семьями. Переселять белгородцев будут в Пензу, Тамбов, Калугу, Ставрополь.

Детальнее о рейде и где продвинулись добровольцы за неделю боев - читайте в материале РБК-Украина.

Атаки России по Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала марта РФ выпустила по Украине 130 ракет, 320 "Шахедов" и около 900 управляемых авиабомб.

Как отметил президент, наша страна требует большей защиты - вполне реалистичного количества систем ПВО, которые есть у наших партнеров.

"Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть", - написал Зеленский.

В России официально сменили главкома ВМФ

Военно-морской флот РФ официально, но в статусе и. о., возглавил командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев.

Он сменил на этом посту Николая Евменова за период которого россияне потеряли значительную часть Черноморского флота РФ.

Россияне размещают ПВО на территориях НПЗ

Москва решила оградить нефтегазовые объекты с помощью ракетных систем после того, как Киев в последние месяцы сосредоточил огонь на российских нефтеперерабатывающих заводах и энергетических объектах, передает The Guardian.

"Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Росгвардии, по прикрытию объектов, по установке соответственно систем защиты типа "Панцирь", - цитирует издание директора департамента по развитию газовой промышленности минэнерго РФ Артема Верхова.

Боеприпасы для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита в Люксембург заявил, что наша страна уже к апрелю рассчитывает получить достаточно боеприпасов для сдерживания линии фронта.

При этом Украина ожидает поставок ракет дальнего и среднего радиуса действия.

Украина

Политика

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны среді прочего обсудили дальнейшие шаги на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Отопительный сезон

В Украине в этом году планируют досрочно завершить отопительный сезон - в конце марта. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта. Украина спокойно пережила зиму. Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились", - сказал он.

Курс

Нацбанк снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Официальный курс на 20 марта 2024 установлен на таком уровне: 39,1338 грн за 1 доллар (+0,1594 грн).

Погода

Сегодня, 20 марта, во всех областях Украины ожидаются дожди, а ночью с мокрым снегом. Также в южных и западных областях возможен туман.

Мир

Вступление Украины в ЕС

ЕС не хочет публично работать над вступлением Украины. Как сообщает Politico со ссылкой на слова некоторых европейских чиновников, в Европейском союзе желают держать в тайне работу по подготовке к окончательной интеграции Украины, Молдовы, а также ряда стран Западных Балкан на фоне протестов со стороны фермеров и предстоящих выборов в Европейский парламент-2024.

По словам других официальных лиц, настоящие дебаты о расширении начнутся уже после европейских выборов.

Заседание "Рамштайн"

Прошло уже 20-е по счету заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". По итогам которого:

Бельгия готовит для Украины пакет военной помощи на 412 млн евро, куда войдут 300 бронированных автомобилей Lynx LMV, артиллерийские боеприпасы и три минных тральщика класса Alkmaar.

готовит для Украины пакет военной помощи на 412 млн евро, куда войдут 300 бронированных автомобилей Lynx LMV, артиллерийские боеприпасы и три минных тральщика класса Alkmaar. Финляндия выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. Кроме того, Yle пишет, что Финляндия отправит Украине боевые катера, но их точное количество пока неизвестно.

выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. Кроме того, Yle пишет, что Финляндия отправит Украине боевые катера, но их точное количество пока неизвестно. Германия пообещала пакет военной помощи в 500 млн евро. Речь идет о поставке 10 тысяч артиллерийских снарядов из складов Бундесвера, 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных автомобилей.

ЕС готовит пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси

Европейский Союз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС, пишут СМИ.

Газета Financial Times ранее сообщала, что Европейская комиссия предложит ввести пошлину в размере 95 евро за тонну зерновых из России и Беларуси, а также пошлины в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки.

При этом Reuters со ссылкой на источник пишет, что эти цифры "почти верны", хотя окончательно они еще не утверждены. Другой источник сообщил, что эта мера, скорее всего, будет в форме таможенной пошлины, поскольку для торговых мер нужно только большинство голосов ЕС, в отличие от санкций, требующих единогласия.

Помощь от США

Члены Республиканской партии в Конгрессе США всерьез стали рассматривать вариант оформления части помощи Украине в форме кредита.

"Идея циркулирует уже несколько недель, вдохновленная недавними заявлениями бывшего президента Дональда Трампа о том, что всю иностранную помощь США, не только Украине, должны оказывать взаймы, а не напрямую", - говорится в материале Politico.

Путин поедет в Китай

Российский диктатор Владимир Путин посетит Китай для встречи с Си Цзиньпином, что станет первой заграничной поездкой главы Кремля за время его нового президентского срока, пишет Reuters.

Ожидается, что визит Путина состоится во второй половине мая до запланированной поездки Си Цзиньпиня в Европу.

Смороженные активы РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель завтра предложит странам-членам Евросоюза использовать 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. А остальные 10% - перевести в бюджет ЕС и использовать на развитие мощностей украинской оборонной промышленности.

В Турции выразили надежду, что 2025 год станет мирным для Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что "российско-украинский конфликт превратился в войну в истощение". Он выразил надежду, что 2025 станет мирным для Украины.

Катера от Финляндии

Финляндия в качестве военной помощи отправит Украине боевые катера. Точное количество пока неизвестно.

Поставки катеров осуществят транзитом через Румынию. Там украинских защитников будут обучать использованию такой техники.

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