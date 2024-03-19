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Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно: названа причина

Украина, Вторник 19 марта 2024 11:21
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Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно: названа причина Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Le Figaro.

"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, ввиду плюсовой температуры, это произойдет в конце марта", - сказал он.

По его словам, Украина спокойно пережила зиму. "Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", - добавил Чернышов.

Напомним, стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине - 15 апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

В прошлом году в конце марта из-за временного потепления в некоторых городах досрочно завершили отопительный сезон. Однако после этого в Украину вернулись снег и мороз.

В этом году в Херсоне планируют завершить отопительный сезон в конце марта из-за ожидаемого потепления. О планах завершить отопительный сезон заявили и в других городах на юге Украины.

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Нафтогаз Украины Отопительный сезон
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