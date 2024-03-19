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Украина рассчитывает к апрелю получить достаточное количество снарядов, - Шмыгаль

Люксембург, Вторник 19 марта 2024 17:21
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Украина рассчитывает к апрелю получить достаточное количество снарядов, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что уже начиная с апреля союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов. В частности, это будет возможно благодаря инициативе Чехии.

Об этом на пресс-конференции во время визита в Люксембург заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы надеемся, что эта чешская инициатива (по закупке снарядов для Украины - ред.), к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и начиная с апреля у нас будет достаточно боеприпасов для сдерживания нашей линии фронта", - отметил премьер.

Он также уточнил, что Украина рассчитывает на поставки ракет дальнего и среднего радиуса действия. Это необходимо, чтобы нарушить логистику россиян на временно оккупированных территориях.

"Это также крайне важно, как и артиллерийские снаряды для нас", - подчеркнул глава правительства.

Инициатива Чехии

Напомним, еще в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов вне Евросоюза. Но для таких поставок необходимо найти финансирование.

Уже в марте СМИ писали о том, что для поставок снарядов нашим защитникам страны Запада выделили почти все необходимые деньги.

11 марта Павел уточнил, что поставки снарядов в Украину могут начать в течение нескольких недель.

Отметим, украинским защитникам сейчас не хватает артиллерийских снарядов. Из-за этого им все сложнее сдерживать атаки российских оккупантов. Недавно бойцам ВСУ пришлось отступить из Авдеевки и еще нескольких населенных пунктов.

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