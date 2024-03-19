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Спустя неделю рейда РДК в Белгородской области заявили об эвакуации

Вторник 19 марта 2024 12:16
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Спустя неделю рейда РДК в Белгородской области заявили об эвакуации Фото: через неделю рейда РБК в Белгородской области заявили об эвакуации (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области объявили частичную эвакуацию из-за регулярных "прилетов". Планируют вывезти около 9 тысяч детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, которого цитирует российское издание Life.

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз около девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", - заявил Гладков.

По словам губернатора, уже 22 марта 1,2 тысячи детей планируют вывезти в Тамбов, Пензу и Калугу, а после этого они поедут в Ставропольский край.

Рейд российских добровольцев

Напомним, 12 марта "Российский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Также 16 марта, в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Министерство обороны России отчиталось об "успешной" работе ПВО. Источники РБК-Украина в разведке сообщали ранее, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в регионе.

По словам начальника штаба "Русского добровольческого корпуса" Александра Фортуна, РДК планирует дальше проводить наступательные действия в рамках своего рейда на территорию РФ.

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Белгородская область
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