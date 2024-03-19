Зеленский: с начала марта Россия запустила по Украине 130 ракет и почти 900 КАБов

С начала марта российские террористы запустили против Украины 130 ракет разных типов, а также около 900 управляемых авиабомб (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, Россия ежедневно и каждую ночь применяет против украинцев дроны, ракеты и КАБы. Только с начала текущего месяца враг применил:

320 "Шахедов";

130 ракет различных типов;

почти 900 управляемых авиабомб.

Как отметил Зеленский, Украина доказала, что может эффективно сбивать вражеские ракеты и дроны, а также уничтожать российскую военную авиацию. Это позволяет спасать тысячи жизней и давать украинской экономике продолжать функционировать.

"Но мы нуждаемся в большей защите - вполне реалистичном количестве систем ПВО, которые есть у наших партнеров. "Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизни, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть", - отметил президент.

"Раммштайн-20"

Сегодня, 20 марта, проходит 20-е заседание в формате "Рамштайн", которое возглавил руководитель Пентагона Ллойд Остин. Местом проведения стала немецкая военно-воздушная база Ramstein AB, где союзники собрались впервые весной 2022 года. В частности, на заседание были приглашены министры обороны и высшие военные чиновники из около 50 стран мира.

Детальнее о 20-м заседании в формате "Рамштайн" и чего ожидать от него - в материале РБК-Украина.

Как рассказывало Министерство обороны Украины, для нашей страны приоритетом являются:

новые системы ПВО, а также ракеты к ним;

дальнобойные ракеты;

артиллерийские снаряды, особенно калибра 155-мм;

современные системы РЭБ и РЭР;

бронетехника.

Между тем, министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал пакет военной помощи Украине на сумму 542 млн долларов, который будет включать: