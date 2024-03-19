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Зеленский переговорил с Мишелем накануне заседания Евросовета

Вторник 19 марта 2024 13:33
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Зеленский переговорил с Мишелем накануне заседания Евросовета Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили дальнейшие шаги на пути к переговорам о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Прежде всего обсудили дальнейшие шаги на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также дальнейшую всестороннюю поддержку Украины со стороны ЕС", - написал президент.

По словам Зеленского, он поблагодарил Шарля за утверждение Советом ЕС решения о создании в рамках Европейского фонда мира специального Фонда помощи Украине, объемом 5 млрд евро.

В том же числе стороны подняли вопросы:

  • возможных путей увеличения поставок в Украину артиллерийских боеприпасов;
  • важности продления действия автономных торговых преференций для Украины еще на один год.

"Подчеркнул, что продолжение режима либерализации торговли с ЕС является критическим фактором поддержки украинской экономики во время войны", - добавил Зеленский.

Вступление Украины в ЕС

В декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически, переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям союза. Тем временем Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по интеграции в блок.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина рассчитывает начать переговоры по вступлению уже в первой половине 2024 года.

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